Aus bei Formel-1-Rennstall Haas: Mick Schumacher ist «sehr enttäuscht»

Nachfolger Nico Hülkenberg

Zuvor hatte der Rennstall bekannt gegeben, dass er kommende Saison nicht mit Schumacher zusammenarbeiten werde. «Das Haas-Team und Mick Schumacher werden am Ende der Saison getrennte Wege gehen», hiess es ebenfalls auf Twitter. Teamchef Günther Steiner (57) sagte in einem Statement: «Wir möchten Mick für seinen Beitrag zum Team in den letzten Jahren danken. Obwohl wir in Zukunft in unterschiedliche Richtungen gehen, wünscht das gesamte Team Mick alles Gute für die nächsten Schritte seiner Karriere.»