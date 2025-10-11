Aus bei «Sommerhaus»-Paar: Sarah Joelle Jahnel bekam Clips von Affären

Sarah Joelle Jahnel (36) hat sich erneut zu ihrer Trennung von «Das Sommerhaus der Stars»–Partner Ersin (37) geäussert. Gegenüber der «Bild»–Zeitung erklärte die Reality–TV–Kandidatin, dass sie zahlreiche «Beweise aus den letzten Jahren» für die Untreue ihres heutigen Ex–Freundes erhalten habe.
«Jetzt wurden mir noch Videos von seinen Affären geschickt», so die Ex–Dschungelcamperin weiter. «Deshalb – und aus vielen anderen Gründen, die ich noch privat halten möchte – habe ich mich nach dem ‹Sommerhaus›–Dreh von ihm getrennt.» Zum Schutz ihrer Tochter wolle sie sich nicht weiter äussern.
Bereits zuvor hatte Jahnel auf Instagram erklärt, dass nach dem «Sommerhaus» circa fünf Frauen «um die Ecke kamen», die alle in ihrem Bett mit Ersin intim geworden seien, während sie auf Mallorca war.
Der endgültige Bruch im «Sommerhaus»
Die Erkenntnis, dass die Beziehung keine Zukunft hat, reifte während der Dreharbeiten in Bocholt. «Im ‹Sommerhaus› habe ich endgültig gemerkt, dass es mit ihm nicht mehr geht», verriet Sarah Joelle Jahnel dem Blatt. Was ursprünglich als «Art Paartherapie» gedacht war, wie sie beim Einzug ins Haus erklärte, führte zum endgültigen Bruch. Die ständigen Streitereien vor laufender Kamera machen das Ausmass der Beziehungsprobleme überdeutlich.
Jahnel und Ersin lernten sich vor vier Jahren in Dubai kennen. Seit Anfang 2022 waren sie offiziell ein Paar, doch die Beziehung verlief nicht ohne Turbulenzen. Immer wieder soll es zu kurzen Trennungsphasen gekommen sein.
Der «Sommerhaus»–Fluch hat damit in der Jubiläumsstaffel erneut zugeschlagen – und zwar schon vor dem regulären Ende der Show. In der RTL–Sendung, in der Paare in Challenges gegeneinander antreten, kann man die beiden noch mehrere Wochen neben anderen Paaren wie Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh oder Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart streiten sehen. Jahnel und ihr Partner waren als Nachrücker in Folge fünf eingezogen.