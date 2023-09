«Aus dem Nichts»: Blue-Sänger Lee Ryan wird wieder Vater

Lee Ryan (40) wird wieder Vater. Der Sänger der Boyband Blue erwartet sein bereits fünftes Kind. Auf dem offiziellen X–Account von Blue gab Ryan die freudige Nachricht bekannt. «Meine Frau Verity und ich freuen uns sehr, unser neues Baby anzukündigen, das dieses Jahr zur Welt kommen wird», schrieb er. «Die Nachricht kam aus heiterem Himmel und ich habe es an meinem 40. Geburtstag erfahren! Was für ein Geschenk von Gott», so der Brite weiter.