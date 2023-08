Aus den schönsten Gründen: Harry Kane verpasst Bayern-Training

Statt beim öffentlichen Training in der Mittagshitze zu schwitzen, darf Kane also ausnahmsweise den Tag mit Ehefrau Katie Goodland und seinem neugeborenen Sohn verbringen, der am 20. August das Licht der Welt erblickt hatte. Anhänger des FC Augsburg, gegen den die Bayern am kommenden Sonntag ihr erstes Heimspiel der neuen Saison austragen, sollten also nicht die Hoffnung hegen, dass der Star-Stürmer ausfallen könnte. Schon ab Mittwoch (23. August) soll Kane wieder im Kreise der Mannschaft weilen.