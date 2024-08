Aus der Erfolgsreihe «Alles steht Kopf» wird eine Serie

«Alles steht Kopf 2» hat Kinogeschichte geschrieben

«Alles steht Kopf 2» läuft derzeit noch im Kino, einen gewaltigen Rekord hat der Streifen aber bereits aufgestellt. So mauserte sich die Pixar–Produktion zum kommerziell erfolgreichsten Animationsfilm der Kinogeschichte, hat Stand jetzt (10. August) rund 100 Millionen Dollar mehr als der bisherige Rekordhalter («Die Eiskönigin 2» eingespielt. Mehr noch: In der ewigen Bestenliste der Kinocharts ergatterte «Alles steht Kopf 2» einen Platz in der Top 10. Dabei liess er mit «Avengers» namhafte Konkurrenz hinter sich und stiess den Auftakt der Marvel–Heldentruppe auf Platz elf.