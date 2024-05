Aus der Feder von Phoebe Waller-Bridge: «Tomb Raider»-Serie bestätigt

2001 wurde Schauspielerin Angelina Jolie (48) erstmals die Ehre zuteil, Lara Croft in Fleisch und Blut darzustellen. Nach ihrer Premiere in «Lara Croft: Tomb Raider» schlüpfte sie 2003 für «Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens» noch ein zweites Mal in die Rolle. Im Jahr 2018 erfolgte nach Vorbild der Videospielreihe ein Reboot, in dem Alicia Vikander (35) die Titelrolle verkörperte. Ein bereits geplanter zweiter Teil mit ihr wurde jedoch nicht realisiert.