Aus der Versenkung zum Oscar? Brendan Fraser winkt Mega-Comeback

Ganz unabhängig von dem potenziellen Erfolg eines «The Whale» scheint Frasers zweiter Frühling in Hollywood gekommen zu sein. Zwei ebenfalls vielversprechende Filme mit ihm in tragenden Rollen befinden sich bereits in der Postproduktion: Das stargespickte Western-Drama «Killers of the Flower Moon», unter anderem mit Leonardo DiCaprio (47), Robert De Niro (78) und Jesse Plemons (34). Und die Comic-Adaption zu «Batgirl», in der Fraser Berichten zufolge Bösewicht Garfield Lynns alias Firefly mimt.