Aus Frust über Henry Cavill? «The Witcher»-Trailer miserabel bewertet

Am 25. Dezember wird auf Netflix der erste Serien-Ableger zur Fantasy-Show «The Witcher» erscheinen. In der vierteiligen Miniserie «The Witcher: Blood Origin» wird eine Vorgeschichte zu Hexer Geralt von Riva (bisher: Henry Cavill, ab Staffel vier: Liam Hemsworth) erzählt. Die Prequel-Serie spielt mehr als tausend Jahre vor den Ereignissen aus «The Witcher». Ein kürzlich erschienener Teaser-Trailer zu «Blood Origin» kommt nach rund zehn Tagen auf YouTube auf etwas mehr zwei Millionen Aufrufe, was für «The Witcher»-Verhältnisse recht bescheiden ist. Doch viel frappierender am Vorschau-Video ist, wie Fans es bewerten.