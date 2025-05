Aus für das Spin-off: «Suits LA» wird nach einer Staffel abgesetzt

Stars aus dem Original mit Gastauftritten

«Suits LA» dreht sich um den ehemaligen New Yorker Staatsanwalt Ted Black, gespielt von Stephen Amell (44), der sich in Los Angeles eine neue Existenz als Anwalt für die Elite der Stadt aufgebaut hat. Als seine Kanzlei in eine Krise gerät, muss er eine Rolle annehmen, die er sein ganzes Leben lang verachtet hat, um zu überleben. Ted Black hat ausserdem eine Verbindung zur Figur Harvey Specter aus der Originalserie. Dessen Darsteller Gabriel Macht (53) war in mehreren Episoden des Spin–offs zu sehen. Auch Rick Hoffman (54) als Louis Litt tauchte erneut auf.