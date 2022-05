In dem Apple-Statement wird beschrieben, dass der iPod User auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen habe, die es lieben, ihre Musik unterwegs mitnehmen zu können. Die Möglichkeit, die eigene Musikbibliothek dabei zu haben, sei mittlerweile aber in allen Apple-Produkten integriert. So lebe der Spirit des iPods etwa im iPhone oder der Apple Watch weiter, teilte Greg Joswiak, Apples Marketing-Vizepräsident mit.