Aus für «Tatort»-Urgestein Mechthild Grossmann: Wie geht es weiter?

Auf das eigene Ende beim Münster–«Tatort» angesprochen, erklärt der Schauspieler: «Axel und ich machen es wie Benjamin Guggenheim. Wir helfen allen in die Rettungsboote, ziehen uns unsere Smokings an und gehen mit der ‹Titanic› und einem guten Whiskey in der Hand unter.» Superstar Céline Dion (56) singe dann dazu, scherzt der Boerne–Darsteller. Und Prahl fügt an: «So lange die Musik läuft, ist die Party nicht zu Ende. Und wir pfeifen noch sehr fröhlich. Aber noch lange nicht aus dem letzten Loch.»