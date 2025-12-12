Aus gesundheitlichen Gründen: Belgische Prinzessin Astrid tritt zurück

Wie der flämische Sender VRT unter Berufung auf eine Pressemitteilung des Hofes berichtet, bat Astrid ihren Bruder persönlich darum, sie von dem Mandat zu entbinden. «Auf Anraten ihrer Ärzte möchte sie aus gesundheitlichen Gründen von dieser Rolle zurücktreten, da sie die Anforderungen dieser Position nicht mehr vollständig erfüllen kann», heisst es in der Erklärung.