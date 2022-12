Aus politischen Gründen: Melanie C sagt Silvester-Auftritt in Polen ab

Melanie C (48) sagt ihren Auftritt in Polen an Silvester ab. Das ehemalige Mitglied der Spice Girls begründete ihren Schritt in den sozialen Medien mit der politischen Lage in dem Land, die nicht mit ihrer Überzeugung übereinstimme. «In Anbetracht einiger Probleme, die mir zur Kenntnis gebracht wurden und die nicht im Einklang mit den Communitys stehen, die ich unterstütze, kann ich leider nicht mehr wie geplant an Silvester in Polen auftreten», schrieb sie auf Twitter.