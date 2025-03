Aus psychischen Gründen: Co-Showrunner der «One Piece»-Serie tritt ab

Matt Owens (36) zieht einen Schlussstrich: Der Co–Showrunner der erfolgreichen Netflix–Adaption von «One Piece» verlässt die Serie, um sich auf seine psychische Gesundheit zu konzentrieren. «Die letzten sechs Jahre, in denen ich an der Live–Action–Version von ‹One Piece› gearbeitet habe, waren eine lebensverändernde Reise. Ein wahr gewordener Traum», erklärte Owens am Freitag in einem emotionalen Post auf Instagram.