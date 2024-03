Aus und vorbei? Sängerin Lizzo deutet Karriereende an

Lizzo richtet sich in einem emotionalen Post an ihre Fans

«Ich bin jedes Mal die Zielscheibe des Spotts, weil ich so aussehe, wie ich aussehe», sagte die «About Damn Time»–Interpretin. «Alles, was ich machen möchte, ist Musik – und ich möchte Menschen glücklich machen und helfen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Aber ich fange an, zu glauben, dass die Welt mich nicht in ihr haben möchte», schreibt sie in ihrem hochemotionalen Beitrag und bezieht sich damit wohl auch auf die Kritik, die sie in den letzten Monaten online erfahren hatte: «Ich habe mich nicht für diesen Scheiss gemeldet. Ich kündige», beendet sie ihren Post mit einem Victory–Emoji.