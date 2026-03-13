Ausblick auf Staffel zwei: So geht es mit «Heated Rivalry» weiter

Wie wird die Buchvorlage weiter verfilmt?

Die Serie folgt nicht der Chronologie der ihr zugrunde liegenden Buchreihe. Denn diese widmet sich, ähnlich wie etwa «Bridgerton», in jedem Band einem anderen Pärchen. Shane und Ilya sind die einzigen, die mit «Heated Rivalry» (Band 2) und «The Long Game» (Band 6) zwei Bücher bekommen haben. In der Serienadaption bleibt der Fokus weiterhin auf ihnen, versicherte Reid in einem Interview mit «Variety». «Wir machen nicht Staffel zwei mit einem ganz anderen Pärchen. Das würde wohl nicht gut ankommen», so die Autorin. Sie würde sich jedoch wünschen, die Geschichten ihrer anderen Bücher auch in der Serie erzählen zu können. So war es in der ersten Staffel auch mit Scott Hunter (François Arnaud, 40) und Kip (Robbie G.K., 29), denen eine eigene Episode gewidmet wurde. Sie sind die Protagonisten von Reids Auftaktroman «Game Changer» (Band 1).