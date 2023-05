Die Population von Wildtieren wie Wölfen oder Bären hat zugenommen. Woran liegt das?

Prof. Klaus Hackländer: Beide Arten sind durch internationales und nationales Recht streng geschützt und dürfen nur in Ausnahmefällen getötet werden. Spätestens mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs haben sich Wölfe von Osten her in Deutschland angesiedelt. Vermehrt kommen nun auch noch Wölfe aus dem Süden zu uns, da der Schutz auch dort Früchte trägt. Das Wachstum des Wolfsbestandes in Deutschland wird in den kommenden Jahren so lange anwachsen, bis die Lebensraumtragfähigkeit erreicht ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ökologisch gesehen mehr Wölfe in Deutschland leben könnten, aber aus gesellschaftlichen und ökonomischen Gründen die Obergrenze schon früher erreicht sein wird.