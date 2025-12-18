Ausflug im Schnee: Prinz Harry geniesst Ski-Urlaub in Aspen

Wie das Magazin «Hello!» berichtet, verbrachten die beiden Freunde rund vier Stunden auf den verschneiten Gipfeln des Luxusresorts. Harry, der in voller Skiausrüstung inklusive Helm und Sonnenbrille unterwegs war, wirkte laut Augenzeugen sichtlich entspannt. Nach den Abfahrten kehrte die Gruppe, zu der noch weitere männliche Freunde gehörten, zum gemeinsamen Lunch in einem der Bergrestaurants ein.