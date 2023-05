Ausgebrannt und überfordert: Warum so viele Mütter an Burnout leiden

Am Muttertag werden Mütter überall von ihren Kindern wieder mit Blumen, Karten und Bastelarbeiten beschenkt - dieses Jahr am 14. Mai. Doch hinter all den lieben Gesten steckt ein Job, der kein Zuckerschlecken ist. Es gibt kaum genug Stunden am Tag, um all die Dinge unter einen Hut zu bringen, die von Frauen in der Rolle der Mutter heute erwartet werden. Dennoch fühlen sich viele Mütter dem Idealbild der «perfekten Mutter» verpflichtet und geraten dadurch schnell in eine psychische Belastungsfalle.