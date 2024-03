Ausgezeichnet: Diese Ferienhäuser gehören zu Europas Top-Adressen

Deutschlands Ferienhaus–Elite

Das Spa–Ferienhaus in Hünzingen bei Walsrode, Niedersachsen, entstand aus einem ehemals verwilderten Bauernhof. Es bietet nun ein umfassendes Wellness–Erlebnis in der Lüneburger Heide mit Iglusauna, Regendusche und Badezuber, umgeben von Natur. Ebenfalls in Niedersachsen, in Balje, sticht das Ferienhaus «OaSee» heraus: mit einem 3.500 Quadratmeter grossen Privatsee, der zum Schwimmen und Bootfahren einlädt.