Ausnahmesituation bei «Let's Dance»: Partnertausch sorgt für Aufregung

«Let's Dance» (auch bei RTL+) hatte am Freitagabend so einige Überraschungen parat. Zum ersten Mal in der RTL-Show wurden die Tanzpartner gewechselt. Ausserdem musste dieses Mal kein Promi um das Weiterkommen tanzen, dafür aber um einen Bonuspunkt, der in der nächsten Woche eine entscheidende Rolle spielen könnte. Wer konnte sich am besten auf die neue Situation einstellen? Und wer tanzte mit wem?