Aussenminister James Cleverly verteidigt die Royals

Cleverly erklärte Moderatorin Sophy Ridge von «Sky News»: Bei all den Begegnungen, die er mit der königlichen Familie hatte - aufgrund seiner Rolle als Aussenminister seien das viele - habe er eine Gruppe von Menschen gesehen, «die sich leidenschaftlich dafür einsetzt, Grossbritannien so zu unterstützen, wie es ist». Die Einstellung der königlichen Familie zu Grossbritannien spiegele «das moderne Land wider, das wir sehen». Das sei seine persönliche Erfahrung, so James Cleverly, «aber ich denke auch, dass es etwas ist, was die ganze Welt sieht, wenn sie auf uns blickt».