«Aussergewöhnliche Ehre»: Besondere Auszeichnung für Leslie Mandoki

Hoher Besuch am Starnberger See zum Jubiläum

Erst vor Kurzem besuchte Söder den Musiker und Produzenten in dessen Studios am Starnberger See, um ihm zu diesem Jubiläum zu gratulieren. «Wir haben uns angeregt unterhalten über die wunderbaren 50 Jahre, die ich nun schon hier in Bayern meinen Traum leben darf. Auch wie herzlich ich hier aufgenommen wurde, und über die eine oder andere Anekdote aus der wilden Münchner Zeit Mitte der 70er Jahre, die legendäre ‹Munich Sound›–Zeit», blickt Mandoki auf den Besuch zurück.