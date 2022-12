Austin Butler sprach monatelang mit niemandem

Um sich in Elvis Presley (1935-1977) zu verwandeln, isolierte sich Austin Butler nicht nur von seinen Eltern und Geschwistern. «Es gab Monate, in denen ich mit niemandem gesprochen habe», berichtete er. «Und wenn ich es doch tat, dachte ich immer nur an Elvis. Ich habe die ganze Zeit mit seiner Stimme gesprochen».