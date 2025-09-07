Austin Butler und Emily Ratajkowski heizen Liebesgerüchte an

Bereits zuvor waren Butler und Ratajkowski zusammen gesichtet worden – bei der Afterparty zu Butlers neuem Film «Caught Stealing» in Manhattan. Auf Social–Media–Posts der Veranstaltung war zu sehen, wie der Schauspieler mit seinen Co–Stars Zoë Kravitz, Matt Smith und Bad Bunny sowie Regisseur Darren Aronofsky feierte. Ratajkowski erschien im Hintergrund eines Fotos und schien sich bereits damals lebhaft mit Butler zu unterhalten. Vertreter beider Stars äusserten sich bislang nicht zu den Spekulationen über eine mögliche Romanze.