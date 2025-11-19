Austin Butler: Was zwischen ihm und Ratajkowski läuft

Blick in die Zukunft: Ehemann und Vater

Der «Eddington»–Star erzählte im Interview mit «Vanity Fair» auch, dass er sich darauf konzentriere, nach vorne zu schauen und vergangene Fehler hinter sich zu lassen – auch um ein besserer Partner und irgendwann Vater zu werden. So philosophierte er: «Man hat nur ein Leben, also wie kriege ich es hin, dass mich das hoffentlich zu einem besseren Freund und einem besseren Partner macht – und eines Tages zu einem besseren Ehemann und einem besseren Vater, so Gott will?»