Australian Open: Naomi Osaka zeigt Haute Couture auf dem Court

Tennisstar Naomi Osaka (28) weiss, wie man Auftritte inszeniert. Bei ihrem Erstrundenmatch der Australian Open gegen die Kroatin Antonia Ružić (23) schritt die Japanerin mit einem Look auf den Platz, das die Zuschauer in der Rod Laver Arena zum Staunen brachte. Sie trug einen breitkrempigen weissen Hut mit Schmetterling und darunter einen transparenten Schleier, der zu dem wallenden Beinkleid aus einem plissierten Minirock über weiten Hosen passte. Dies trug sie unter ihrem eigentlichen, türkisfarbenen Tennisdress, in dem sie später die Partie spielte. Getoppt wurde das extravagante Outfit ausserdem noch von einem gezackten weissen Schirm.
Wie Osaka dem Magazin «Vogue» verriet, kam ihr die Idee für den theatralischen Einlauf beim gemeinsamen Bilderbuch–Anschauen mit ihrer zweijährigen Tochter Shai. «Da war ein Bild von einer Qualle und als ich es ihr zeigte, war sie ganz begeistert», so Osaka. Diese kindliche Freude inspirierte die ehemalige Weltranglistenerste zu ihrem aussergewöhnlichen Outfit–Konzept.
Stardesigner Robert Wun setzte die Vision um
Für die Umsetzung holte sie sich Stardesigner Robert Wun, dessen fantasievolle Kreationen bereits von Beyoncé, Cardi B und Ariana Grande getragen wurden. Ihr Spieldress von Nike griff das Quallen–Motiv ebenfalls auf und hatte an den Seiten organisch anmutende Fransen.
Die Schmetterlinge auf Hut und Schirm verweisen laut Osaka auf einen Moment bei den Australian Open 2021, als während eines Matches ein Falter auf ihrer Nase landete. Das Turnier gewann sie damals. Wuns Herbstkollektion 2024 war bereits von dieser Szene inspiriert gewesen – nun schloss sich der Kreis.
TV–Experte Boris Becker (58) zeigte sich bei «Eurosport» beeindruckt von Osakas Mut. Der Auftritt sei «ikonisch» gewesen, «das hat sich noch keine Spielerin getraut.» Gleichzeitig wies die Tennislegende auf eine gewisse Diskrepanz hin: Osaka habe in der Vergangenheit betont, wegen ihrer mentalen Gesundheit weniger Druck und öffentliche Aufmerksamkeit zu wollen – und stelle sich mit solchen Aktionen dennoch bewusst ins Rampenlicht.
Eine Runde weiter
Auch sportlich lieferte Naomi Osaka ab. In einem umkämpften Dreisatz–Match bezwang sie Ruzic mit 6:3, 3:6 und 6:4. Damit zog sie in die zweite Runde ein und dürfte dort womöglich erneut mit einem aufsehenerregenden Outfit überraschen.