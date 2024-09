Australien: Für Katy Perry wird es sportlich

Gab es Streit um Katy Perrys Songliste?

Katy Perry sprach auch über ihre Nervosität vor dem grossen Auftritt in Melbourne. «Das wird das Aufregendste sein: 100.000 Menschen, die alle Songs aus voller Kehle mitsingen», sagte sie «ABC News Breakfast». Abseits ihrer Person ist wohl ebenfalls einiges geboten: Schmetterlinge und Hubschrauber werden bei ihrer Bühnenshow unter anderem zu sehen sein, deutete Perry demnach an. Medienberichten zufolge wird die amerikanische Sängerin neben einigen ihrer grossen Hits auch einen Song aus ihrem neuen Album «143» vortragen. Das Album, das vor einer Woche erschienen ist, hat allerdings bereits viel Kritik geerntet. Das hat offenbar in Australien zu Diskussionen geführt.