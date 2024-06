Austrian World Summit: Arnold Schwarzenegger trifft auf Barbara Meier

Zum achten Mal hat in Wien die internationale Klimaschutzkonferenz Austrian World Summit stattgefunden. Als Gastgeber der diesjährigen Veranstaltung am 20. Juni, die unter dem Motto «Be Useful: Tools for a Healthy Planet» (auf Deutsch: «Sei nützlich: Werkzeuge für einen gesunden Planeten») stand, fungierte einmal mehr die «Steirische Eiche» Arnold Schwarzenegger (76). Bei dem Event traf er auf die ehemalige «Germany's next Topmodel»–Siegerin Barbara Meier (37), die ebenfalls in offizieller Funktion an dem Event teilnahm.