Wo genau er sich befindet, hat der 32-Jährige nicht verraten. «Ich bin gerade in Südostasien unterwegs», erklärt Kaulitz lediglich. Einen kleinen Tipp gibt er seinen Fans dennoch: «Im Hintergrund bei mir ist das Himalaya-Gebirge.» Die Luft sei «wahnsinnig gut» und der Musiker sei «sehr weit oben». Zeitgleich würde Bruder Bill in Los Angeles sitzen, «es ist einfach eine sehr weite Sendestrecke, das ist mit der Technik nicht so einfach», erklärt Tom Kaulitz.