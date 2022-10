Auszeit in Oberitalien: Die besten Kurztrips im Herbst

Outdoorparadies Südtirol

Südtirol ist die nördlichste Provinz Italiens und von München aus in gut drei Stunden erreichbar. Malerische Landschaften in allen Höhenlagen laden zu einem Aktivurlaub ein. Egal ob Wandern, Mountainbiken, Klettern, Bergsteigen oder Golf, bis in den November hinein verwöhnt das milde Klima alle Outdoorfans. Wer vor allem kulinarisch auf seine Kosten kommen möchte, besucht zur «fünften Jahreszeit», von Anfang Oktober bis Ende November, das Törggelen. Viele Höfe und Buschenschenken bieten dann Kastanien, Speck, Knödel und jungen Wein an. Für Kulturfreunde warten zahlreiche Burger, Schlösser, Kirchen und Kloster rings um Bozen, Meran, Bruneck und Brixen darauf besichtigt zu werden.