Auszeit: Schwangere Laura Maria Rypa hat gesundheitliche Probleme

Laura Maria Rypa: «Melde mich die Tage»

«Ich war gerade im Krankenhaus, um zu checken, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung», gibt die Mutter des kleinen Leano (1) bekannt und fügt an: «Aber mir geht es überhaupt nicht gut.» Vergangene Nacht habe sie im Halbstundentakt immer wieder gebrochen und habe extreme Unterleibs– und Magenschmerzen. Deshalb werde sie sich in den nächsten Tagen erst einmal ausruhen und dementsprechend weniger posten, erklärt Laura Maria Rypa, die sich in dem Clip sogleich mit einer Decke ins Bett legt. Zu ihrem Video schreibt sie an ihre Followerschaft mit einem Herzchen–Emoji: «Ich melde mich die Tage wieder bei euch.»