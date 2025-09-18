Auszug in Folge zwei! «Sommerhaus der Stars»-Kandidatin rastet aus

Hanka verliert völlig die Kontrolle: «Wag es dir!»

Hanka interpretiert dies als Vorwurf sexueller Belästigung. Und verliert völlig die Kontrolle über sich. Sie streift durch den Garten und weist ihren Partner, der sie einfangen will, scharf zurecht. Sie sagt zu Pierre mehrfach den seltsamen Satz: «Wag es dir». Dann «verabschiedet» sie sich, weil ihr das Ganze «zu doof» ist. Mit den Worten «ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun» geht sie durch selbigen. Sie bezeichnet die zurückbleibenden Kandidaten als «Ratten» und «Monster», auch ihr Freund kommt nicht gut weg: «Du glaubst doch auch, dass das mit uns scheisse ist.» Der «innere Dämon», den Hanka in der ersten Folge noch unter Kontrolle hatte, ist ausgebrochen.