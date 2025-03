«Manchmal bleibt nur die Stille»

Auto fährt in Menschenmenge: Maite Kelly sagt Konzert in Mannheim ab

Am 3. März ist in Mannheim ein Autofahrer in eine Gruppe von Menschen gefahren. Maite Kelly, die in der SAP Arena auftreten sollte, hat aus Respekt vor den Opfern das geplante Konzert abgesagt.