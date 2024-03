Autobild von Kate und William manipuliert? Das sagt der Fotograf

Nach dem Wirbel um das nachbearbeitete Muttertagsfoto von Prinzessin Kate (42) und ihren drei Kindern waren vor wenigen Tagen Gerüchte aufgekeimt, dass auch das jüngste Bild von Kate und Prinz William (41) in einem Auto am Commonwealth Day (11. März) manipuliert worden sei. Die beiden waren am Montag auf der Rückbank eines Pkws abgelichtet worden, als William gerade auf dem Weg zum Gottesdienst war. Jetzt hat sich der Fotograf zu Wort gemeldet und stellt klar: «Wir ändern unsere Fotos nicht.»