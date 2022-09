Anfang August dieses Jahres hat Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher (44) enthüllt, dass vor rund zweieinhalb Jahren eine schwere Krankheit bei ihm diagnostiziert wurde. Er habe damals an «einer super seltenen Form der Vaskulitis» gelitten und sei danach froh gewesen, noch «am Leben zu sein», verriet der Star als Gast in der Survival-Serie «Bear Grylls: Stars am Limit». In einem neuen Interview mit «Entertainment Tonight» äusserte sich nun auch Kutchers Ehefrau Mila Kunis (39) über die schwere Zeit und erklärte, wie es das Paar gemeinsam geschafft hat, sie zu überstehen.