Autonomes Fahren: Laut Umfrage würden es fast alle Deutschen nutzen

Breite Zustimmung für Bus und Bahn

Am grössten ist in der Erhebung die Offenheit für autonome Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr: 72 Prozent würden U– oder S–Bahnen nutzen, wenn diese ohne Fahrer unterwegs sind. 70 Prozent sind zu Fahrten in autonomen Bussen bereit, 68 Prozent in kleineren Shuttle–Bussen. Auch im Individualverkehr ist das Vertrauen überraschend hoch: 57 Prozent können sich ein autonomes Privatauto vorstellen, 56 Prozent würden ein fahrerloses Taxi nehmen. Weniger Zustimmung gibt es bei Regional– oder Fernzügen (44 Prozent), Schiffen (34 Prozent) und vor allem Flugzeugen – hier liegt die Bereitschaft nur bei 27 Prozent.