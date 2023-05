Zunächst meldete ebenfalls das «People»-Magazin unter Berufung auf die Polizei in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee den Tod des Musikers. Wie es in dem Bericht bereits hiess, gingen die Behörden von Anfang an von einem Selbstmord aus. Es sei nur in diese Richtung ermittelt worden. Pickler selbst habe zuvor den Notruf gemeinsam mit einer Assistentin abgesetzt, nachdem sie eine Tür in ihrem Haus nicht mehr öffnen konnte und dahinter ihren Mann vermutet habe. Dort fanden die Rettungskräfte anschliessend den Verstorbenen.