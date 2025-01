Autor Bas Kast erklärt, warum sich der Verzicht auf Alkohol lohnt

Wenn Sie in Bezug auf den Umgang mit Alkohol einen Wunsch an die Politik oder Gesellschaft richten könnten, was wäre das?

Kast: Ich bin nicht für Verbote. Ich wünschte mir, ich könnte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir in unserer Gesellschaft zu einem etwas realistischeren, ehrlicheren Bild kommen, was Alkohol betrifft. Jeder kann im Kleinen dazu beitragen, wenn er oder sie das will und davon überzeugt ist, dass dies etwas Gutes ist. Ich wurde in der Pfalz geboren und komme aus einer Weinkultur, die mich sehr geprägt hat. Aber auch ich bin Teil der Kultur und kann sie prägen, und sei es nur, indem ich mich am Abendtisch anders verhalte als meine Eltern, die noch nicht das wussten, was ich weiss. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in zehn, zwanzig Jahren ähnlich auf Alkohol zurückblicken werden, wie wir heute auf jene Zeit zurückblicken, als Rauchen noch als cool galt.