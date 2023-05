Trotz Inflation seien die Gehälter auf demselben Stand geblieben oder gar gesunken. In den vergangenen Jahren habe sich in der Branche zunehmend eine «Gig-Economy» entwickelt, in der mit Autoren immer weniger feste Verträge abgeschlossen werden. Immer häufiger griffen die grossen Unternehmen für ihre Produktionen auf freie Autoren zurück, mit denen jeweils nur kurzzeitige Verträge zu vergleichsweise schlechten Bedingungen geschlossen würden.