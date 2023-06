Autounfall: Das sind die Konsequenzen für Comedian Pete Davidson

Pete Davidson (29) muss sich wegen «rücksichtslosen Fahrens» verantworten: Drei Monate nachdem er in ein Haus in Beverly Hills gefahren ist, hat der Comedian und Schauspieler offenbar erfahren, was auf ihn zukommt. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles bestätigte gegenüber dem Branchenportal «The Hollywood Reporter», dass der US-Star wegen des Vergehens zur Rechenschaft gezogen werden soll. Vor zwei Monaten hat dem Bericht zufolge die Polizei von Beverly Hills den Fall an den Staatsanwalt weitergeleitet. Die örtliche Polizei hatte demnach im März die Untersuchungen aufgenommen.