«Avatar 2»-Regisseur James Cameron schiesst erneut gegen Marvel

Am 14. Dezember startet das langerwartete «Avatar»-Sequel «Avatar: The Way of Water» in den deutschen Kinos. Regisseur und Oscarpreisträger James Cameron (68) rührt gegenwärtig die Werbetrommel für die Fortsetzung des bislang umsatzstärksten Hollywood-Films - und konnte sich bei der Gelegenheit eine erneute Breitseite gegen Marvel und deren Superhelden-Universum nicht verkneifen. Darauf angesprochen, ob sich die Effekte in «Avatar 2» mit dem ebenfalls per Motion-Capture-Verfahren erstellten Marvel-Schurken Thanos vergleichen liessen, antwortete Cameron: «Thanos? Komm schon. Das glaubst du doch selbst nicht. [...] Nicht einmal ansatzweise.»