An dieser Stelle wird für gewöhnlich die Vielfalt des Kino-Angebots im kommenden Monat angepriesen. Für den Dezember erweist sich das jedoch als gar nicht so einfach, denn ein Filmstart überstrahlt sie alle: «Avatar 2: The Way of Water» steht in den Startlöchern und die Konkurrenz meidet spürbar die bildgewaltige Rückkehr nach Pandora, die Regisseur James Cameron (68) 13 Jahre nach dem bis heute erfolgreichsten Film aller Zeiten auf die Leinwand zaubert. Und dennoch schauen Kinofans nicht in die Röhre, für die «Avatar» nur «Pocahontas» in Blau war - mutigen Frauen und einem mutigen Kater sei Dank.