«Avatar: Fire and Ash»: James Camerons visuelles Meisterwerk

Darum geht's in «Avatar: Fire and Ash»

Der ehemalige Marine Jake Sully (Sam Worthington), mittlerweile zu einem Anführer der Na‹vi geworden, lebt mit seiner Partnerin Neytiri (Zoe Saldaña) beim Metkayina–Clan, für den das Meer die Quelle allen Lebens ist. Während Sully und Neytiri noch mit den Verlusten aus der letzten Schlacht zu kämpfen haben, taucht eine neue Bedrohung auf. Varang (Oona Chaplin), die Anführerin des Mangkwan–Clans (Feuer–Na›vi), verachtet die übrigen Na'vi. Ihr Clan nennt die Vulkanlandschaft Pandoras ihre Heimat. Vor Gewalt schrecken sie nicht zurück. Auch Jakes alter Widersacher Colonel Miles Quaritch (Stephen Lang) kehrt zurück – fest entschlossen, seine offene Rechnung mit Sully zu begleichen. Es bahnt sich ein gnadenloser Kampf auf Leben und Tod an.