«Avatar», Marvel, «Star Trek»: Zoe Saldana «steckt künstlerisch fest»

Gamora in den zwei «Guardians of the Galaxy»-Filmen und «Avengers: Infinity War». Lieutenant Nyota Uhura in den Reboot-Filmen der «Star Trek»-Saga. Und nicht zuletzt Neytiri in «Avatar» und der im Dezember startenden Fortsetzung «Avatar 2: The Way of Water»: Zoe Saldana (44) spielt in drei der grössten Franchises der jüngeren Filmgeschichte mit. Das kann zur Last werden, wie die Darstellerin jetzt in einem Interview mit «Woman's Wear Daily» erklärt.