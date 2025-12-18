«Avatar»-Neuzugang Oona Chaplin: Wie sie James Cameron für sich gewann

Es ist inzwischen acht Jahre her, seit bekannt wurde, dass Sie für «Avatar: Fire & Ash» besetzt wurden. Erinnern Sie sich noch daran, wie Ihr Vorsprechen damals ablief?

Oona Chaplin: Natürlich erinnere ich mich – das könnte ich gar nicht vergessen. Damals lebte ich in einem Baumhaus auf Kuba und wollte es eigentlich nicht verlassen. Doch dann ergab sich die Gelegenheit, für «Avatar: Fire & Ash» vorzusprechen. Also verliess ich mein Baumhaus, um Margery Simkin zu treffen – die Casting–Direktorin, die das alles überhaupt erst möglich gemacht hat. Wir plauderten kurz und lasen anschliessend eine Szene zusammen. Danach brachte man mich in einen Raum mit dem Drehbuch, das ich nicht mitnehmen durfte. Dort las ich eine Szene, die es später tatsächlich in den Film geschafft hat – den Moment, in dem Quaritch Varangs Zelt betritt.