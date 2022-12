«Avatar: The Way of Water»: Bisher 2 Millionen Besucher in Deutschland

James Camerons (68) neustes Werk spielte in den USA demnach bislang 183 Millionen Dollar ein. Weltweit erzielte «Avatar: The Way of Water» bereits hitverdächtige 609 Millionen Dollar. Noch scheint unklar, ob der Film - gerade in den USA - stabil läuft und ob die Weihnachtsfeiertage die Kasse weiter klingeln lassen. «Avatar: The Way of Water» war vergangene Woche mit starken Zuschauerzahlen gestartet - aber dennoch anfangs hinter den Erwartungen zurückgeblieben.