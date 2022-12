Mit seinem Sci-Fi-Abenteuer-Blockbuster «Avatar» erschuf Regisseur und Kino-Magier James Cameron (68) im Jahr 2009 nicht nur den bislang umsatzstärksten Film der Kinogeschichte, sondern entführte Zuschauer und Fans auch dank eines ausgeklügelten Motion-Capture-Verfahrens und fesselnder 3D-Technik in die fremde, von den blauen Na'vi bevölkerte Welt Pandora. Exakt 13 Jahre später startet nun die Fortsetzung «Avatar: The Way of Water» in den deutschen Kinos. Bis zum Jahr 2028 sollen noch drei weitere Teile folgen. «Avatar» wird so endgültig zum Mega-Franchise à la Marvel oder «Star Wars». Doch hat sich das lange Warten auf «Avatar 2» überhaupt gelohnt?