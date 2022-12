«Avatar: The Way of Water»: Einspielergebnis bleibt hinter Erwartung

Enttäuschender Start in Nordamerika

In den USA und Kanada setzte «Avatar: The Way of Water» 134 Millionen Dollar um. Damit teilt sich James Camerons (68) Film mit «The Batman» den vierten Platz in der Rangliste der besten Kinostarts 2022. Die Marvel-Filme «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (187,4 Mio.), «Black Panther: Wakanda Forever» (181), und «Thor: Love and Thunder» (144,2) starteten in diesem Jahr deutlich besser.