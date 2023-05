«Avatar 2» liess die Kinokassen klingeln

Hierzulande kam die Fortsetzung des bislang erfolgreichsten Films aller Zeiten am 14. Dezember in die Kinos. Weltweit wurden laut Bericht fast 2,32 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingenommen - «das dritthöchste Einspielergebnis aller Zeiten». Insgesamt war «Avatar: The Way of Water» damit 2022 auch der profitabelste Film des Jahres.